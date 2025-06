Dopo il 2-2 dell’andata, oggi la squadra di Serie C Femminile del Tennis Club Faenza attendeva al circolo di via Medaglie d’Oro la formazione del Circolo Le Roccette di Mascalucia (Catania) per la finale di ritorno valida per la promozione in Serie B2. Ma il team siciliano non si è presentato, avvertendo con un’email del proprio forfait. Partita quindi vinta 4-0 a tavolino dalla squadra faentina, che dopo due anni festeggia il ritorno nel campionato nazionale di Serie B2. Una promozione decisamente meritata, se non altro perché è rimasta imbattuta per tutto il campionato.

La giovanissima squadra faentina, che vanta un’età media di 17,8 anni, è formata da Regina Sofia, Emma Lanzoni, Clara Sansoni, Matilde Greco e Sandy Mamini. Sofia Regina, classe 2007, nata a Bagnacavallo, è giocatrice completa a tutto campo; le piace spingere e mettere pressione con il diritto. Emma Lanzoni, classe 2011, nata a Riolo Terme, è una giocatrice d’attacco, ha i suoi colpi migliori nel servizio e nel diritto; l’anno scorso ha vinto il titolo regionale a squadre Under 14 e il Circuito Kinder sport Master Nazionale a Roma. Clara Sansoni, classe 2005, nata a Forlì, è giocatrice aggressiva da fondo campo con un ottimo anticipo; il suo colpo migliore è il diritto. Matilde Greco, classe 2006, anch’ella nata a Forlì, è giocatrice completa a tutto campo. Sandy Mamini, classe 2007, nata a Lugo, è giocatrice solida da fondo campo, con ottimo gioco di gambe. Il gruppo è preparato dai vari maestri del circolo faentino: Paola Tampieri, Flora Perfetti, Mattia Bandini, Edoardo Pompei e Marco Poggi. Un gruppo con buone potenzialità, ancora con margini di crescita, che nei prossimi anni potrebbe regalare altre soddisfazioni al Tennis Club Faenza.