Il Tennis Club Faenza si conferma un punto di riferimento per il tennis giovanile italiano. La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) ha infatti affidato al club romagnolo l’organizzazione dei Campionati Italiani Under 13 maschili. Un riconoscimento prestigioso, che premia l’impegno, la professionalità e la capacità organizzativa del Tennis Club Faenza, da anni impegnato nella promozione del tennis giovanile e nella crescita di giovani talenti. I campionati under 13 maschili si svolgeranno da lunedì 2 a domenica 8 settembre e vedranno sfidarsi i migliori giovani tennisti italiani della categoria. Sarà un’occasione unica per ammirare le nuove promesse del tennis nazionale e per vivere l’emozione di una competizione di alto livello. Alla cinquantina di giovanissimi che sono già qualificati al tabellone principale, si aggiungeranno altri 8 ragazzi che usciranno dalle qualificazioni in programma sempre sui campi faentini sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Gli iscritti alle qualificazioni sono un’ottantina, per cui complessivamente sui sette campi in terra rossa di via Medaglie d’Oro si sfideranno ben 130 giovanissimi, sotto la direzione del maestro Marco Poggi. Due i portacolori del Tennis Club Faenza già qualificati al tabellone principale: Diego Tarlazzi e Marco Menichetti.

«L’organizzazione di questa finale nazionale affidataci dalla FITP conferma il ruolo importante che il Tennis Club Faenza riveste nel panorama tennistico italiano – commenta l’avvocato Andrea Ciani, presidente del circolo di via Medaglie d’Oro – L’ultima volta che il nostro circolo aveva organizzato la finale nazionale under 13 maschile era stata nel 2015 e in quella occasione si impose Lorenzo Musetti, fresco vincitore di una storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi». Il Tennis Club Faenza ha poi ospitato nel 2018 i campionati italiani under 16 maschili, vinti da Luciano Darderi. Oggi Musetti è numero 16 al mondo e Darderi è al 32° posto delle classifiche mondiali: vale quindi la pena seguire le finali in programma a Faenza dal 2 all’8 settembre, dove potrebbe essere protagonista un futuro campione dei prossimi anni Trenta.