La squadra Under 14 Femminile del Tennis Club Faenza ha vinto il titolo regionale, confermandosi la più forte in Emilia Romagna come nel 2024. La formazione faentina, composta da Emma Lanzoni, Miriam Samorí, Lucrezia Vanni, Sofìa Muccinelli, Caterina Cova, Gloria Nucci e Nema Dione, ha battuto in finale il Tc Riccione 2-0: Emma Lanzoni ha superato Diletta Sabbioni 6-3 6-3, Lucrezia Vanni si è imposta su Eva Raimondi 4-6 6-3 6-3. In precedenza, nei quarti di finale, la squadra del Tennis Club Faenza aveva prevalso 2-1 sulla Società Canottieri Vittorino da Feltre Piacenza, e in semifinale aveva battuto 3-0 il Tennix Training Center di Porto Fuori Ravenna. Questo successo garantisce alle giovanissime faentine la qualificazione alla fase di Macroarea, in programma nel prossimo settembre.

Giovedì prossimo, 5 giugno, è invece prevista la finale regionale dell’Under 14 Maschile, con il Tennis Club Faenza che sarà impegnato contro il Tc Riccione.