Si è conclusa con successo la partecipazione del Tecnopolo di Ravenna alla fiera internazionale JEC World 2025, l’evento di riferimento per i materiali compositi e le tecnologie avanzate, che si è svolto a Parigi dal 4 al 6 marzo 2025.

La presenza del Tecnopolo, con i laboratori della sede faentina situati presso il Parco Scientifico Torricelli, ha rappresentato un’opportunità strategica per rafforzare le collaborazioni internazionali e promuovere le competenze d’eccellenza nel settore dei materiali compositi, ceramici ad alte prestazioni e polimerici.

Grazie all’affinità tematica di ricerca dei laboratori faentini, la fiera JEC World ha permesso di presentare le innovazioni sviluppate dai gruppi di ricerca del Tecnopolo, attivando nuove sinergie con imprese e istituzioni internazionali. La partecipazione all’evento si inserisce nella strategia di internazionalizzazione del Tecnopolo di Ravenna, coordinata da CIFLA – Centro per l’Innovazione della Fondazione Flaminia, che punta a rafforzare il posizionamento del sistema regionale dell’innovazione sui mercati globali.

La delegazione è stata composta da membri dei laboratori di ricerca del CNR-ISSMC, CertiMaC, ENEA-MCC e del Tecnopolo di Ravenna. Durante la fiera, la delegazione ha preso parte a incontri di matchmaking e networking con aziende, cluster e centri di ricerca, ponendo le basi per future collaborazioni nei settori strategici della manifattura avanzata e della sostenibilità dei materiali.

“JEC World è una piattaforma imprescindibile per entrare in contatto con attori internazionali di primo livello nel settore dei materiali innovativi. Questa esperienza ha confermato il valore della ricerca condotta nei nostri laboratori e il loro potenziale di trasferimento tecnologico a livello globale”, ha dichiarato Antonio Penso – Manager del Tecnopolo.

L’iniziativa ha contribuito a promuovere le eccellenze della ricerca regionale nell’ambito dei materiali avanzati e della transizione ecologica, in linea con la strategia di specializzazione intelligente dell’Emilia-Romagna. L’esperienza maturata in questa edizione della JEC World rafforza il percorso di crescita del Tecnopolo di Ravenna, aprendo nuove opportunità di collaborazione internazionale e consolidando il suo ruolo come hub per l’innovazione nei materiali del futuro.