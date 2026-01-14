Il teatro prescritto dai pediatri: Sciroppo di Teatro a Conselice e Russi

Conselice e Russi faranno parte della quinta edizione di Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale, nato dopo la pandemia, che coinvolge pediatri, centri per le famiglie, Comuni e teatri, nato da un’idea di Ater Forndazione, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e il sostegno di diverse realtà. Al termine di una visita, i pediatri di libera scelta potranno rilasciare alle famiglie il Family&Friends Pass, un pass che consentirà ad un gruppo di massimo 6 persone di assistere ad uno spettacolo teatrale della rassegna Sciroppo di Teatro ad un prezzo di 3 euro per ogni persona. Saranno 90 gli spettacoli per famiglie in tutto il territorio regionale. A Conselice saranno tre le rappresentazioni inserite all’interno dell’iniziativa. Tre le esibizioni anche a Russi.