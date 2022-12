Il teatro in piazza per chiedere la pace in Europa

Il Teatro Due Mondi in piazza della Libertà a Faenza con una nuova 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 nata durante 𝗦𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶 𝗱’𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮, il laboratorio di teatro partecipato che in questi due mesi ha portato alla Casa del Teatro di Faenza persone di provenienza ed età diverse, coinvolte in un percorso sui temi della cittadinanza europea.

“𝗔𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗶𝗻𝘁𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗰𝗲”, è questo il nome dell’azione teatrale che sabato 24 dicembre ha occupato per pochi minuti lo spazio pubblico della città. Pochi minuti per ribadire con le decisione e l’incisività propria del linguaggio del corpo l’importanza della pace come valore e obiettivo da perseguire per rendere l’Europa uno spazio senza confini ma con punti di contatto. Lo spettacolo verrà riproposto venerdì 30 dicembre alle 18.

Sarà possibile seguire l’iniziativa anche online, collegandosi al canale YouTube del Teatro Due Mondi.

“𝗔𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗶𝗻𝘁𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗰𝗲” è anche la sintesi delle riflessioni collettive che i partecipanti del laboratorio hanno condiviso durante i Digital Lab organizzati da Officina Immaginata attorno ai temi di “Europa come casa” ed “Europa dei diritti”. Questa sintesi ora vuole raggiungere la cittadinanza e mettersi a disposizione della comunità.

Il laboratorio si inserisce all’interno del progetto EUROPA SENZA CONFINI 𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘣𝘰𝘳𝘥𝘦𝘳𝘴 finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è organizzato dal Teatro Due Mondi in partnership con la coop. sociale Officina Immaginata di Imola e Sunset Studio di Forlì.