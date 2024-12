Continuano gli appuntamenti teatrali all’interno delle Case Residenza Anziani ravennati grazie alla collaborazione tra Ravenna Teatro, Consorzio Solco Ravenna e Asscor e al progetto triennale “Il Teatro nelle Cra”.

Dopo il debutto nel mese di ottobre, gli spettacoli dedicati agli anziani ospiti delle strutture e aperti al pubblico proseguono con “Giovanni Frignani. L’uomo che arrestò Mussolini”, con l’attrice ravennate Alice Cottifogli e la partecipazione del rapper Moder.

Lo spettacolo andrà in scena in tre diverse strutture ravennati: martedì 3 dicembre nella Cra Garibaldi (via di Roma, 31), mercoledì 4 dicembre nella Cra Santa Chiara (via Girotto Guaccimanni, 11) e venerdì 6 dicembre nella Cra Galla Placidia (via Punta Stilo, 54), sempre a partire dalle 15.30.

Per informazioni e per la biglietteria dello spettacolo contattare Ravenna Teatro, tel. 0544 36239