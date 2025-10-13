Anche quest’anno Ravenna partecipa alla Giornata Nazionale dell’Afasia, che si celebra il 18 ottobre, aderendo alla campagna di sensibilizzazione promossa da A.L.I.Ce. – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale Odv, in collaborazione con la Federazione delle Associazioni Italiane degli Afasici (Fai) e altre realtà associative su scala nazionale.

Per l’occasione, grazie al sostegno del Comune di Ravenna, la facciata superiore (balconata) del Teatro Alighieri in via Angelo Mariani 2 sarà illuminata di colore viola ciclamino nella serata di sabato 18 ottobre, rimanendo visibile anche fino al giorno successivo. L’iniziativa, intitolata “L’Afasia ti lascia senza parole – Illuminiamo le nostre città”, mira a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su un disturbo tanto diffuso quanto poco conosciuto: l’afasia, una condizione che può insorgere in seguito a ictus, emorragie o tumori cerebrali e che compromette la capacità di comunicare, comprendere e utilizzare il linguaggio verbale. Le conseguenze di questa patologia sono spesso pesanti: molte persone afasiche si trovano escluse dalla vita sociale e lavorativa, con un forte rischio di isolamento.

A.L.I.Ce. Ravenna Odv è da anni impegnata non solo nella prevenzione dell’ictus, ma anche nel sostegno riabilitativo delle persone afasiche, attraverso percorsi integrati di musicoterapia e logopedia. Le neuroscienze confermano infatti che la musica coinvolge vaste aree cerebrali legate alle emozioni, al linguaggio e al movimento, favorendo così la riattivazione delle funzioni compromesse. In questo contesto nasce il “Coro degli Afasici”, progetto terapeutico e sociale promosso da A.L.I.Ce. Ravenna, che ha offerto a molte persone un’occasione di espressione e rinascita. L’ultima esibizione del coro si è svolta nel maggio 2025 presso la Sala Martignani della AUSL di Ravenna, nell’ambito dell’evento “Per non restare senza parole”.