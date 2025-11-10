Doppietta sfiorata per Alex Marquez, vittoria nella Sprint Race e secondo posto in gara domenica. Ottimo quarto posto per Fermin Aldeguer. Il Team Gresini torna dalla trasferta in Portogallo con un gran bottino. La domenica per entrambi i piloti è stata combattuta. Marquez ha provato a tenere il ritmo di Bezzecchi, poi vincitore, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Lo spagnolo ha quindi iniziato un duello serrato con Acosta, caratterizzato anche da una collisione, che alla fine lo ha visto transitare secondo alla bandiera a scacchi.

Bella rimonta invece per Aldeguer, penalizzato da una qualifica non brillante al sabato.

“All’inizio della gara ho provato a seguire Marco, ma ho capito in fretta che oggi sarebbe stata dura” ha confessato Marquez. “Ho mantenuto la posizione provando a gestire l’anteriore. Nel finale facevo fatica proprio sull’anteriore specialmente nella parte finale. Mi sono divertito e in generale è stato un fine settimana molto positivo”.

“È stata una bella gara, abbiamo fatto decisamente meglio di ieri dove già avevamo fatto bene” il commento di Aldeguer a motori spenti. “Non mi aspettavo che la testa della gara girasse così veloce, ma abbiamo fatto una domenica molto positiva e con una qualifica migliore saremmo stati della partita. Facciamo esperienza e continuiamo a crescere: non è facile essere veloci in ogni circuito ma ci stiamo quantomeno provando sempre”.