Al Mugello ancora la famiglia Marquez piglia tutto. Dopo la doppietta nella Sprint Race, anche la gara di domenica vede ai primi due posti i fratelli di Cervera. Davanti Marc, in sella alla Ducati, secondo Alex, con Gresini Racing. Una lotta molto concitata per le prime tre posizioni. Ad inizio gran premio insieme a Bagnaia, verso la fine invece con Di Giannantonio, che proprio per il team faentino ha mostrato per la prima volta le proprie qualità nella classe regina.

Non partecipa alla festa manfreda l’altro pilota Fermin Aldeguer, autore di una rimonta fino al dodicesimo posto, dopo essere scivolato in fondo al gruppo a causa di un errore ad inizio gara.

Alex Marquez a fine gara: “Oggi è stata la mia versione quasi perfetta. Le rosse erano difficili da battere oggi, e, nonostante ciò, ci siamo riusciti a metà. Poteva essere un circuito per recuperare punti su Marc, ma è stato più bravo di noi. In ogni caso entriamo in un forcing di gare ed era importante iniziare con il piede giusto”.

Contento comunque anche Aldeguer, nonostante il risultato non positivo: “Domenica dura, ma sono contento perché dopo quell’errore madornale sono tornato in pista e ho lavorato per essere veloce e raccogliere dati ed esperienza. Dalla 19ª alla 12ª posizione è una bella rimonta, anche se resta l’amarezza perché oggi potevamo giocarci il podio”.

MOTO2

Ad aumentare l’entusiasmo nei box Gresini è poi il secondo posto conquistato da Albert Arenas in Moto2, alle spalle di Gonzalez: ““È stato bello correre qui in Italia, a casa del mio team. Un weekend positivo, dove finalmente abbiamo raccolto in gara il risultato del lavoro di tutti questi weekend. Sono felice di aver tenuto un buon ritmo tutta la gara, è un podio che ci tira su il morale. Adesso pero pensiamo già ad Assen, voglio continuare a lavorare in questo modo. Mi sarebbe piaciuto lottare per la vittoria anche nell’ultima parte di gara, ma continueremo a lavorare per poterla fare ad Assen”

Solo 21° Darryn Binder: “Il primo GP che riusciamo a concludere da un po’ di tempo, il quarto da inizio stagione. Ci manca recuperare del tempo effettivo in sella, ma sono felice di aver riportato la moto al box: abbiamo raccolto informazioni importanti e migliorato il feeling con la moto. Ieri abbiamo fatto uno step avanti e speravo che con la buona partenza di oggi, sarei riuscito a portare a casa qualche punto. Purtroppo ho faticato a trovare il feeling con l’anteriore con le temperature così calde, specialmente in gruppo. Abbiamo sicuramente parecchio lavoro da fare, ma tutto sommato sono contento che siamo riusciti a fare tanti giri questo weekend: ora pensiamo ad Assen.”