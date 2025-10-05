Il Team Gresini sfiora la doppietta in Indonesia. Fermin Aldeguer conquista la sua prima vittoria in MotoGP alla sua stagione di debutto nella classe regina, diventando il secondo pilota più giovane a vincere nella massima serie, a soli 20 anni e 183 giorni. Il record è di Marc Marquez con 20 anni e 63 giorni.

Nella prima parte della corsa, dopo la caduta di Bezzecchi e Marc Marquez, si è riproposta la sfida che ha animato la Moto2 nel 2023. Aldeguer contro Acosta. Ad avere la meglio è stato il primo. Al settimo giro il sorpasso che ha deciso il Gren Premio. Lo spagnolo, in sella alla moto faentina, è balzato in testa ed ha iniziato a guadagnare vantaggio. Per Acosta è quindi iniziato un confronto con l’altro centauro della Gresini Racing, Alex Marquez. Alla fine l’ha spuntata la KTM e Marquez si è dovuto accontentare della terza piazza. Comunque un grandissimo risultato per tutta la “famiglia” Gresini, considerando anche il secondo e il quarto posto della Sprint Race, rispettivamente firmati da Aldeguer e Marquez.

“Non mi son guardato indietro, avevo una gran voglia di rifarmi per ieri” ha spiegato il giovane rookie. “Onestamente non credevo di avere questo ritmo, non ero sicuro di quale gomma scegliere, ma alla fine grazie al team abbiamo trovato la quadra e corso alla grande. Sfiorata ieri, oggi ci siamo riusciti e ringrazio davvero tutti quelli che hanno creduto in me. Sono il secondo più giovane della storia a vincere? Speravo di essere il primo”.

“Ho avuto un problema alla partenza, ma nonostante tutto non sono partito male” ha invece confessato Alex Marquez. “È stata una gara complicata, era importante chiuderla bene, e speravo di farcela per la seconda posizione ma non ne avevo più. Congratulazioni a Fermin per un fine settimana incredibile. Noi raggiungiamo un obiettivo come best independent, e ora puntiamo al secondo posto nel mondiale”.

Buone risposte arrivano anche dalla Moto2, dove Arenas ha chiuso sesto e Binder è stato protagonista di una bella rimonta che gli è valsa la dodicesima posizione.