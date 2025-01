Svelato il nuovo progetto MotoGP del team Gresini, con Alex Marquez e Fermin Aldeguer. Line-up ringiovanita, un azzurro pastello e un cromato “arrogante” sono le principali novità dell’annata che verrà nella quale la Gresini Racing punta a riconfermarsi tra i protagonisti assoluti.

Nella presentazione c’è stato il tempo di salutare Fausto, di fare un paio di giri sul tracciato di Imola, di godersi un museo dedicato alla storia della Gresini Racing. Un percorso tra passato lontano e recente per arrivare a presentare il futuro delle Desmosedici GP24 di questa stagione.

Alex Marquez conferma il numero 73: “Inizio il mio terzo anno con questa squadra e l’inverno è stato particolarmente lungo devo ammettere. L’anno è finito bene ed è quasi il momento di tornare all’azione. I nuovi colori sono bellissimi e spero che piacciano a tutti. Vogliamo che questi colori vengano accompagnati da grandi risultati e da parte mia ho fatto il massimo in questa off season per arrivare preparato fisicamente e mentalmente al 2025”.

Per Fermin Aldeguer invece il 54: “È la mia prima volta per tante cose, e la mia prima presentazione da pilota MotoGP. Il nuovo disegno della moto è fantastico e molto aggressivo, e credo che si associ molto bene allo spirito di questa squadra che da anni dimostra di essere una grande realtà. La voglia di tornare in pista è tanta, ma questa presentazione è già un bel passo di avvicinamento verso questa stagione 2025”.

Nadia Padovani, team owner, lancia già la sfida per il nuovo anno: “Ci lasciamo alle spalle un grande 2024, e abbracciamo con forza un 2025 in cui le aspettative rimangono alte. Abbiamo un team con esperienza, due piloti di grande talento, e una gran voglia di continuare a stupire come dal 2022 ad oggi…Fermin è appena arrivato, ma è già entrato nei nostri cuori, mentre Alex sono convinta che possa e debba lottare per la top5 in tutti i weekend di gara. Siamo felicissimi di questo nuovo progetto e la moto ha un tocco magico con questo cromato un po’ ovunque. Siamo pronti!”