Si chiude con un quinto e un sesto posto la stagione in MotoGP del team Gresini. A Valencia Fermin Aldeguer precede Alex Marquez al termine del gran premio vinto da Marco Bezzecchi. Per la squadra manfreda, sabato, era arrivata la vittoria nella Sprint Race, targata sempre Alex Marquez.

Il campionato del mondo della classe regina di motociclismo si chiude quindi con un secondo posto per Alex Marquez, con 467 punti (Marc Marquez, campione del mondo, ha chiuso a 545, senza disputare le ultime quattro gare). Fermin Aldeguer, al suo debutto in MotoGP, si è classificato ottavo, con 214 punti, ottenendo il premio per il miglior debuttante.

Gresini Racing invece è stata la miglior squadra indipendente del campionato, seconda in classifica con 681 punti, dietro alla Ducati che ha dominato la stagione con 835 punti.

“Finire la stagione con un buon risultato è sempre importante. Superare il tuo compagno di squadra all’ultima curva non è la cosa che ti fa più piacere, avrei preferito un altro pilota. Grazie a Gresini e Ducati per farmi vivere una stagione incredibilmente facile, e adesso pensiamo al 2026” ha commentato il giovane Aldeguer.

Alex Marquez invece ha ammesso: “Non sappiamo esattamente cosa sia successo. Dobbiamo analizzare i dati. Tra il quinto e il settimo giro abbiamo perso parecchia performance e adesso lavoreremo per capirci di più. Un sesto posto non era come avremmo voluto finire la stagione, e specialmente dopo quell’inizio di gara in cui mi sentivo a mio agio sulla moto”.

Il vicecampione del mondo ha comunque riconosciuto che “Rimane una stagione da 9”.

Il Campionato di Moto2 ha invece riservato un po’ meno soddisfazioni per il Team Gresini. Albert Arenas, undicesimo nell’ultima gara, ha chiuso la stagione all’ottavo posto. Darry Binder ha invece trovato molte più difficoltà, cogliendo solo 15 punti e arrivando diciannovesimo. Il sudafricano ha saltato gli ultimi due appuntamenti per infortunio. Al suo posto è salito in moto Sergio Garcia, pilota già sotto contratto per il prossimo anno. A Valencia, però, Garcia non ha portato a termine la corsa.