Ultimi giorni a disposizione per potersi iscrivere alla prima edizione dell’Half Marathon Città di Solarolo a una quota scontata di 22 euro. C’è tempo fino a sabato, poi il costo salirà a 25 euro fino alla data della corsa, il 29 marzo. Corsa intitolata alla memoria di Roberta Colombo, figura rimasta nel cuore di tutto il Te’ Bota Team, la società organizzatrice della mezza romagnola.

Ai primi 500 iscritti andrà una speciale T-shirt tecnica, che andrà prenotata indicando la propria taglia. Potrà infatti essere acquistata anche da chi prenderà il via alla Family Run, allestita su 5 km. Il percorso di gara è ancora in via di definizione, ma abbraccerà tutto il territorio, sconfinando anche nel comune di Castel Bolognese e toccando il centro storico di Bagnara di Romagna. Epicentro della manifestazione sarà Corso Mazzini, davanti al negozio Sport GM dove si potranno ritirare i pettorali e da cui la gara prenderà il via alle ore 9:30 per concludersi in Piazza Garibaldi.

A fine gara si svolgeranno le premiazioni e saranno premiazioni ricchissime, in particolare per le società, per le quali sono previsti intanto 3 prosciutti per le prime classificate in base al numero di presenze, ma molti altri riconoscimenti sono in preparazione. A livello individuale ben 138 premi di categoria, oltre ai primi 3 assoluti uomini e donne. Ma in vista del 29 marzo sono in vista tante altre novità per lanciare una mezza che ha grandi ambizioni, non solo a livello regionale.