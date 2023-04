Oggi l’associazione il Sorriso di Giada odv, Presidente Pamela Zingale in collaborazione con ALL SAILING 2.0. il Cav. Fabio Marzufero e Ferrino Fanti hanno organizzato la manifestazione “Pasqua in Prefettura”.

Iniziativa solidale, inclusiva e pacifica volta all’aggregazione e all’informazione relativa alle problematiche della disabilità. Un momento per celebrare l’uguaglianza e abbattere le barriere

dell’indifferenza.

Presente all’evento il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale il Prefetto Castrese De Rosa e le classi di alunni della scuola Montanari, scuola Mordani, scuola Garibaldi primaria, scuola Garibaldi infanzia, scuola Pascoli, scuola Randi, scuola Gugù Rasponi del Sale, scuola ENGIM, scuola Ricci Muratori, scuola dell’infanzia Freccia Azzurra, per un totale di circa 370 bambini accompagnati da insegnanti e dirigenti scolastici i quali hanno visitato il Palazzo del Governo accompagnati dal Prefetto.

Gli alunni sono poi cimentati in canti tra i quali l’INNO DI MAMELI. Hanno suonato strumenti musicali.

Donate inoltre ai bambini presenti delle uova pasquali.