Nuovo appuntamento alla Palestra della Scienza con la rassegna “Sabato con noi”.

Sabato 27 novembre è in programma l’incontro “Il Sistema Solare alla Palestra della Scienza”, a cura di Bruno Casadio e Gianpaolo Martelli.

La proposta prevede la presentazione del grande Sistema Solare della Palestra della Scienza, riflessioni sulle dimensioni in campo, fascia della vita, principali movimenti dei corpi celesti e loro collegamenti con la nostra esistenza, esame di alcuni particolari exhibit presenti. Saranno stimolate anche in modo divertente l’osservazione e la riflessione su alcuni importanti aspetti, come ad esempio l’ipotesi di un viaggio interplanetario con le difficoltà che si prospettano.

L’appuntamento è in programma, dalle 16.30 alle 18.00, necessaria la prenotazione al 339 2245684

I sabati pomeriggio di ottobre, novembre e dicembre, la Palestra della Scienza è aperta al pubblico (a ingresso libero) per un avventuroso viaggio nella scienza dedicato a grandi e piccini. Le iniziative saranno sviluppate in presenza e/o in webinar, attivando le misure di sicurezza necessarie.