Il sistema monetario ai tempi di Teodorico: incontro alla Casa Matha

Il sistema monetario ai tempi di Teodorico è stato il tema al centro del nuovo incontro alla Casa Matha dedicato a Teodorico il Grande, all’interno della rassegna indetta per celebrare i 1500 anni dalla morte del re ostrogoto. Cosa portò Teodorico, come influenzò la sua epoca, quale eredità lascio i temi affrontati nell’incontro. La rassegna continuerà il 28 gennaio con le leggende germaniche di Teodorico, poi il 5 febbraio si parlerà del Mausoleo. Altri 5 appuntamenti successivi, fra febbraio, marzo, aprile, maggio, concluderanno la rassegna della Casa Matha.