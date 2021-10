Siamo molto soddisfatti per l’approvazione della convenzione tra Regione Emilia Romagna e Anas Spa che prevede un impegno economico importante da parte anche della Regione.

Si tratta di un passo fondamentale con il quale si dà il via all’iter per la realizzazione di interventi considerati strategici per il miglioramento della viabilità e della sicurezza della rete stradale con l’ammodernamento del collegamento tra Ravenna e Forlì e una risposta alle località di Fosso Ghiaia, Mezzano, Camerlona, Glorie ed Alfonsine nell’ottica di collegamenti più sicuri e scorrevoli che tolgano traffico ai centri abitati garantendo maggiore sicurezza e riducendo l’impatto dell’inquinamento.

Un impegno che ci eravamo presi insieme alla Regione, ringrazio in particolare l’assessore Corsini per questo importantissimo accordo che pone le basi per un miglioramento sostanziale della rete stradale del nostro territorio.