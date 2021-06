A Ravenna per una visita al porto organizzata da Autorità di Sistema Portuale, la Console Generale degli Stati Uniti, Ragini Gupta, ha avuto oggi pomeriggio un incontro con il sindaco Michele de Pascale, che ha voluto personalmente accompagnarla alla tomba di Dante e al Museo Dante, per raccontarle tra le altre cose delle celebrazioni che Ravenna sta promuovendo in occasione del settimo centenario della morte del Sommo Poeta.