Il Sindaco Massimo Medri ha incontrato il campione di scherma Matteo Galassi e gli atleti agonisti del Circolo della Spada di Cervia Milano Marittima.

All’incontro era presente anche la Maestra Greta Pirini e il Presidente del Circolo Giorgio Pirini.

Il giovane sportivo pluripremiato e campione a livello nazionale ed europeo, ora è stato arruolato nel gruppo sportivo dei Carabinieri nell’arma sportiva della spada maschile. Matteo ha vinto la doppietta d’oro nell’Under 17 e Under 20 a Catania ai campionati italiani in 24 ore e il 3 posto individuale agli Europei a Novi Sad nel 2022 nell’Under 20, che gli hanno permesso di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri a 17 anni. Si allena al Circolo della Spada di Cervia Milano Marittima.

L’insegnante di scherma Greta Pirini da 13 anni è Maestra del Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima A.S.D. dove viene praticata maggiormente la disciplina della spada sportiva olimpica. Ha frequentato l’Accademia Nazionale a Napoli e ha acquisito il titolo federale nazionale come Maestra di tutte le 3 armi olimpiche a Roma. Laureata in Scienze Motorie ed Osteopata, è docente FIS (Federazione Italiana Scherma), e componente dello staff nazionale tecnico della Federazione.

Il Sindaco ha espresso a Matteo, agli atleti del Circolo della spada e alla maestra Greta Pirini l’apprezzamento dell’intera città per i risultati finora conseguiti e per tenere alto il nome di Cervia nello sport, augurando il buon esito per le prossime sfide sportive.