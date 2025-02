Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, nella giornata di mercoledì 27 febbraio, nel corso dell’Assemblea nazionale riunitasi al Campidoglio a Roma, è entrato a far parte del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Il nuovo incarico, condiviso con altri 77 sindaci, eletti dai Congressi delle Associazioni Regionali in proporzione al numero dei rispettivi delegati alla Assemblea congressuale nazionale secondo quanto stabilito dal 1° comma dell’art. 12, rafforza il ruolo di Faenza all’interno della rete dei comuni italiani e consente di portare le istanze del territorio nei tavoli decisionali.

Dichiarazione del sindaco Massimo Isola

“È con senso di responsabilità e di orgoglio che ho accettato l’elezione nel Consiglio Nazionale dell’ANCI. Questo incarico, che condivido con altri 77 sindaci, mi onora e mi impegna a rappresentare con dedizione gli interessi di tutti i comuni italiani, inclusi i capoluoghi. La mia nomina al Consiglio Nazionale ANCI rappresenta un naturale proseguimento dell’impegno istituzionale, iniziato a livello regionale e ora esteso alla dimensione nazionale. Intendo assolvere questo compito con spirito di servizio, consapevole del ruolo fondamentale che l’ANCI svolge nel dialogo con le istituzioni regionali, il Parlamento e il Governo. Il Consiglio Nazionale dell’ANCI, vero e proprio organo rappresentativo dei sindaci italiani, ha il compito di elaborare proposte concrete per affrontare le sfide che i comuni si trovano ad affrontare e per promuovere opportunità di sviluppo per i territori. In questo contesto, mi impegno a portare il mio contributo con determinazione, mettendo a disposizione la mia esperienza e la mia conoscenza delle dinamiche locali”.