L’aumento delle risorse sulla Non Autosufficienza a livello regionale, e il successivo riparto nella conferenza territoriale socio sanitaria dell’Ausl Romagna, portano nuove risorse anche per il distretto di Ravenna.

“In Ufficio di Presidenza della CTSS – dichiara il sindaco Alessandro Barattoni – abbiamo approvato il riparto del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, che per il distretto di Ravenna significa un incremento, sul 2025, di circa 3,6 mln di euro. Di questi, quasi la metà dovrà essere utilizzata per l’adeguamento della remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati, in particolare per l’applicazione del contratto degli operatori interessati. Una misura importante, perchè occorreva riposizionare il contratto di questi operatori in un settore in cui il reperimento delle risorse umane risulta particolarmente critico.

Si tratta di uno sforzo importante da parte della Regione – prosegue il primo cittadino – che ci auguriamo possa essere d’esempio anche per il Governo.

Il tema, per un territorio come il nostro, dove la popolazione anziana è in aumento, e dove occorre incrementare i servizi per persone con disabilità, è tra le principali sfide che ci troviamo ad affrontare e con cui dovremo fare i conti anche in futuro. Anche per questo, gli stanziamenti di nuove risorse a tutti i livelli istituzionali sono fondamentali.

Per garantire a tutti gli stessi diritti è essenziale cercare di stare sempre di più al fianco di chi ha bisogno e, per farlo, sono fondamentali le risorse e la programmazione.

Questa misura – conclude il sindaco – ci consente di poter pensare anche ad aumento delle risposte, in particolare, su anziani e assistenza domiciliare fin dal prossimo comitato di distretto”.