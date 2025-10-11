Il sindaco Alessandro Barattoni ha incontrato ieri alcuni volontari dell’Associazione nazionale carabinieri di Ravenna, con il suo presidente Isidoro Mimmi, per ringraziarli del servizio svolto durante la scorsa estate, in particolare a Marina di Ravenna, relativo alla campagna di sensibilizzazione contro l’abuso dell’alcol. Durante il servizio i giovani frequentatori della località si sono sottoposti volontariamente a 3.104 alcoltest, soprattutto chi si apprestava a mettersi alla guida. Una percentuale molto alta, attorno al 49%, è risultata positiva confermando che l’informazione e la prevenzione sono uno strumento davvero utile.

Nell’incontro, era presente anche il comandante della Polizia locale Andrea Giacomini, il sindaco ha consegnato un attestato all’associazione in segno di riconoscimento per l’attività svolta fondamentale nell’ottica di sicurezza urbana integrata. A sua volta il presidente Mimmi ha donato un piatto di ceramica al sindaco come ringraziamento per la stima ricevuta.

Il Nucleo di volontari Anc, attivo dal 2016, svolge attività di presidio in centro storico e presenza sul territorio in base alla convenzione con il Comune che comprende anche servizi nei pressi delle scuole.