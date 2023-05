Nella mattinata di martedì il prefetto Castrese De Rosa e il sindaco Massimo Isola hanno fatto visita allo stabilimento di Caviro in via Convertite dove ancora operano i Vigili del Fuoco.

“Nessun morto, nessun ferito grazie anche al piano di evacuazione subito scattato e all’interdizione dell’area circostante nel raggio di 1km che abbiamo immediatamente disposto insieme ai colleghi delle forze dell’ordine, al Comandante Provinciale dei vigili del fuoco e alla polizia locale con me in quel momento a Faenza per un incontro con i Sindaci per l’emergenza alluvione” ha ricordato il prefetto.

“Siamo passati così dell’acqua al fuoco. Uno spiegamento di uomini e mezzi imponente (fino ad 80 unità e oltre 15 mezzi anche aeroportuali) per spegnere l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ad altri 24 serbatoi da 10 mila mc. Impresa riuscita, incendio circoscritto e alle 20 i residenti sono potuti rientrare a casa e le imprese della zona riaprire stamattina. Sono tuttora in corso le attività per spegnere gli ultimi focolai. Ho voluto manifestare con il Sindaco ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine impegnate la mia gratitudine”.

I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono ingenti, in particolare a carico dell’area dedicata allo stoccaggio. L’intervento dei Vigili del Fuoco proseguirà probabilmente anche nei prossimi giorni