A seguito della costituzione del Comitato della società civile per il NO, il 20 dicembre scorso, e dell’avvio della campagna referendaria, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha reso nota la significativa adesione di numerose sindache e sindaci al Comitato della società civile, sulla base di un appello che vede primo firmatario lo stesso Gualtieri.

Numerose le adesioni rese note, anche di sindaci di grandi città, come Torino, e di città di grande valore simbolico, come Marzabotto.

“L’appello dei sindaci esamina in modo chiaro le ragioni che renderebbero la riforma Nordio una pericolosa aggressione alla Costituzione, con l’indebolimento di uno dei pilastri della nostra democrazia, la piena indipendenza e autonomia della magistratura.

Una magistratura divisa non serve all’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Serve ai poteri che non gradiscono limiti e controlli al loro potere”.

Ieri, nel giorno in cui si sono superate le 500mila firme raccolte, il sindaco Alessandro Barattoni ha incontrato i rappresentanti del Comitato della società civile per il NO di Ravenna, per informare della sua adesione e impegno a sostegno della campagna referendaria.

“Ho giurato sulla Costituzione impegnandomi ad osservarla lealmente, così come faccio quotidianamente per tutte le leggi dello Stato – osserva Barattoni -. Per questo, convintamente, voterò NO ad un Referendum che non entra nel merito dei problemi quotidiani di una Giustizia sempre più affaticata e che non ha ricadute dirette sulla vita dei cittadini. Un altro tema importante è che, come recita la nostra Carta più preziosa all’articolo 104, ‘La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere’, ma l’indipendenza non è una cosa astratta e va difesa, così come sono da tutelare quotidianamente l’equilibrio dei poteri e le conquiste di diritti raggiunti a fatica e che vanno preservati nell’interesse di tutte e tutti”.

È possibile aderire alla campagna di raccolta firme fino al 30 gennaio 2026