Il Sindaco di Ravenna con delega allo Sport, Alessandro Barattoni, ha incontrato il Presidente del CONI Emilia-Romagna Andrea Dondi, presente anche il delegato CONI di Ravenna, Marco Tosi Brandi.

In agenda importanti temi, quali ulteriori e possibili sviluppi dell’attività sportiva a Ravenna, una prossima collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport per attività di formazione e preparazione degli operatori nell’area sportiva, per una loro migliore qualificazione a favore di giovani e famiglie.

Infine si è discusso sull’urgente tema della sede istituzionale del CONI Provinciale, gli storici uffici di Via Pirano, riferimenti anche di importanti federazioni sportive, dovranno chiudere il 31 dicembre del corrente anno.

Il Sindaco Barattoni ha confermato al Presidente del CONI Dondi la ferma volontà dell’amministrazione, di mantenere sul territorio una sede che possa essere punto di riferimento per tutte le realtà sportive del territorio. I percorsi di individuazione di possibile nuove collocazioni sono già stati attivati e l’auspicio è di poter fornire ai fruitori dello sport cittadino un punto istituzionale di riferimento.

Le parti si ritroveranno appena sarà individuata e definita la nuova sede sul territorio di Ravenna.