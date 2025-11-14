Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha aderito alla campagna “È tempo di fare gli Stati uniti d’Europa” promossa dal Movimento Federalista Europeo (MFE), sottoscrivendo l’appello “I Sindaci per un’Europa più coesa, più democratica e capace di agire”.

L’appello, parte dell’iniziativa nazionale “100 sindaci per l’Europa”, è stato presentato al primo cittadino lunedì 10 novembre dalla Segretaria MFE di Faenza Deanna Serantoni, e dalla Segretaria regionale della Gioventù Federalista Europea Voleak Rossi.

Il documento è stato inviato anche ai Sindaci dell’Unione della Romagna Faentina, di cui Massimo Isola è presidente, invitandoli a unirsi a questa campagna di sensibilizzazione sui temi del futuro dell’Unione Europea. Nelle ultime ore anche Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese, ha aderito.

“Ringraziamo i Sindaci che hanno già aderito e quelli che vorranno farlo – dichiarano i rappresentanti del Movimento Federalista Europeo – per il loro sostegno a un’iniziativa che intende promuovere una riflessione condivisa sui problemi che l’Europa sta attraversando e sulla necessità di affrontarli assieme, in uno spirito di unità e collaborazione.”