Il sindaco di Castel Bolognese: “In caso di pericolo, abbatteremo di nuovo gli argini”. Ma mancano gli indennizzi

Finché il territorio non sarà messo in sicurezza, l’abbattimento di argini, anche privati, sarà uno strumento di difesa che potrà essere utilizzato. Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, è categorico nel difendere la propria richiesta di abbattimento dell’argine in via Tebano 46, a causa dell’alta piena del Senio, raggiunta a Natale. Regione e struttura commissariale, tuttavia, sono ancora in ritardo nel definire una norma che regolamenti gli indennizzi per i proprietari terrieri che si vedono i campi allagati. Nel caso di via Tebano 46, la società agricola Profumi di Campo, con l’alluvione del 2023, ha perso 5 mila quintali di frutta, oltre 350 mila euro, sui 22 ettari coltivati a fianco del Senio. Dopo l’alluvione del 2024, quando quel terreno ha svolto la funzione di cassa d’espansione, 11 di quei 22 ettari non sono più produttivi.