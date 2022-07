Il sindaco Davide Ranalli sul suo profilo Fb dà conto delle spese energetiche per quanto riguarda l’illuminazione pubblica.

“Essere lungimiranti, guardare anche oltre gli anni del proprio mandato è un aspetto dell’amministrazione che si riconosce nei momenti critici.

Per i Comuni è un momento complicato. In questi giorni nelle nostre giunte e nei consigli si sta preparando il voto per la variante di assestamento e per la verifica degli equilibri di bilancio. La proposta della giunta è stata discussa in commissione prima del voto in Consiglio Comunale di giovedì.