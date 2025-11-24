Aggiornamento e semplificazione delle zone tariffarie della sosta a pagamento e relative tariffe, è la nuova strategia dell’amministrazione comunale per migliorare l’accessibilità del centro storico. Lo sforzo successivo sarà l’approvazione della disciplina per l’accesso ai centri abitati, alle ZTL, alle ZPRU (zone di particolare rilevanza urbanistica) e AP (aree pedonali). Nello stesso schema rientra la decisione di rendere gratuita la linea 80 del trasporto pubblico locale, per ora in forma sperimentale.



“Oggi pomeriggio – osserva il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni – , insieme agli assessori Massimo Cameliani e Fabio Sbaraglia, abbiamo avviato il confronto con le associazioni di categoria in merito alle tariffe dei parcheggi a pagamento. Oggi Ravenna è tra le città in cui la sosta è tra le più economiche e non vogliamo certo che diventi la più cara, ma stiamo parlando di tariffe che dal 2012 non sono mai state modificate. Occorre pertanto apportare un aggiornamento che aiuti anche a regolamentare il traffico in città, favorendo massimamente il ricambio e la rotazione delle auto in sosta. A distanza di tredici anni ci troviamo di fronte a più questioni e a cambiamenti di abitudini sulla mobilità urbana: l’intervento porterà ad una semplificazione delle tariffe, all’aumento del numero dei parcheggi e delle aree di sosta”.



Attualmente il dialogo con le associazioni prosegue e le nuove tariffe che si andranno ad individuare entreranno in vigore dal prossimo anno.