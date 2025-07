Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, interviene sui nove arresti della Polizia di Stato che hanno caratterizzato la giornata odierna.

“Ringrazio il questore Gianpaolo Patruno, le donne e gli uomini della Polizia di Stato che, questa mattina, hanno concluso l’operazione che ha portato all’emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove minori. Questa operazione, che ha visto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, è la dimostrazione di quanto sia indispensabile il lavoro di collaborazione costante tra le istituzioni. Per questo siamo convinti, come Amministrazione, che i risultati possano avvenire grazie ad una strategia condivisa tra tutte le forze preposte, per affrontare fenomeni diversi e che riguardano anche fasce d’età molto più giovani rispetto al passato. Servono il controllo e il presidio, così come servono le misure cautelari, per chi delinque. Ogni organo preposto deve continuare fare tutto ciò che gli compete per affrontare il tema della sicurezza: per quanto ci riguarda direttamente, questo deve anche tenere conto del potenziamento delle politiche sociali, culturali e di prevenzione. Confermo lo spirito di massima collaborazione nei confronti di Questura e Prefettura e ringrazio chi, ogni giorno, svolge il proprio lavoro per contribuire a rendere la nostra città maggiormente sicura”.