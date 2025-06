Mercoledì 18 giugno il neo-sindaco Alessandro Barattoni ha inaugurato la mostra dedicata al celebre maestro incisore Gaspare Gambi che si trova ora presso la sede Confesercenti in Piazza Bernini 7 a Ravenna.

Nel 1985, da un’idea di Gianni Tarroni, si riuscì in accordo con la famiglia Gambi ed il comune di Ravenna a recuperare le lastre originali della produzione del professor Gaspare Gambi: vennero stampate da Giuseppe Maestri e la cura grafica affidata al professore Riccardo Righini.

Confesercenti, convinta che un tale patrimonio artistico dovesse rimanere alla nostra comunità, insieme a tanti altri contribuì alla riuscita del progetto.

“È stato un grande piacere, per me, partecipare a questa inaugurazione, che vede protagoniste le stampe di un artista che ha amato molto la sua città e l’ha ritratta spesso. – commenta il sindaco Alessandro Barattoni – Frequentatore della locale Accademia di Belle Arti, Gambi ha contribuito a far conoscere scorci unici di Ravenna, dal centro alle aree naturalistiche. La presenza delle sue opere in una importante sede di associazione di rappresentanza, a disposizione di iscritti, ma anche di tutti coloro che vi lavorano, è una scelta che ho apprezzato. Un modo per coniugare bellezza e conoscenza nel segno di Ravenna”.

Sarà possibile visitare la mostra liberamente e gratuitamente negli orari di apertura al pubblico dell’Associazione:

mattino: dal lunedì al giovedì 8:30-12:45

pomeriggio: martedì e giovedì 14:00-17:00

venerdì 8:30-13:00

(in agosto uffici aperti solo al mattino)