Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato questa mattina in Comune l’assessora regionale alle Infrastrutture, Irene Priolo, e il collega Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, per affrontare il tema degli interventi sulla SS67 Ravegnana. Osserva il primo cittadino: “Si è trattato di un incontro importante, in cui abbiamo condiviso la priorità di un adeguamento per la SS67 Ravegnana, che sarà strategico per le due città romagnole. Abbiamo, di fatto, confermato la scelta progettuale attuata dalle precedenti amministrazioni e abbiamo chiesto alla Regione di inserire questo adeguamento nelle opere prioritarie per l’interesse di tutta l’Emilia-Romagna, dopo che già in passato questo Ente aveva contribuito a finanziare la progettazione dell’opera. Oggi, in particolare, ci siamo confrontati sulla ricerca dei finanziamenti che, insieme, ci siamo impegnati a mettere in campo nell’interesse comune, anche a partire dagli stralci funzionali più significativi”. “La Ravegnana è un’infrastruttura strategica per la crescita economica e occupazionale della nostra Regione – aggiunge Zattini -. Non si tratta, infatti, di rafforzare solo le modalità di collegamento tra i nostri due capoluoghi. Con il sindaco Barattoni e l’assessora Priolo abbiamo ragionato in maniera concreta sulla ripresa della progettazione funzionale al potenziamento e alla messa in sicurezza dell’attuale tracciato. Durante l’incontro, abbiamo condiviso l’inadeguatezza di una strada che non è in grado di sopportare gli attuali flussi di traffico e che, così come delineata, limita fortemente le potenzialità di sviluppo di un intero territorio. L’obiettivo principale, dopo il colloquio di oggi, è di intercettare finanziamenti e risorse concrete per mettere a terra i primi provvedimenti e definire un cronoprogramma preciso per l’avvio dei futuri lavori”.