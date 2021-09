Dal suo profilo di Facebook il primo cittadino lughese informa e rassicura i cittadini.

“Buongiorno a tutti, per 10 giorni questa tornerà ad essere la mia postazione di lavoro. Ieri notte, infatti, ho ricevuto il referto del mio ultimo tampone effettuato e sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, merito soprattutto delle due dosi di vaccino inoculate più di un mese fa” prosegue “L’amministrare ci porta ad avere numerose relazioni che, specie in questo momento, ci espongono maggiormente al rischio di contagio. Per questo e per altre ragioni dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia e, quando è possibile, a fare controlli cadenzati perché il rischio è dietro l’angolo come la mia esperienza dimostra. Sarò qui, dietro questa scrivania, pronto a continuare il lavoro per Lugo e per la Bassa Romagna”.