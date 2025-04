Il settore offshore cerca lavoratori specializzati: tante richieste alla Job Industrial Academy

Saldatori, carpentieri, tubisti. Sono le figure professionali maggiormente ricercate in questo periodo all’interno del settore offshore. La biennale dell’OMC, a Ravenna, al Pala de André dall’8 al 10 aprile, è una fiera dedicata non solo al futuro dell’energia nel Mediterraneo, ma anche un punto di incontro fra domanda e offerta lavorativa. Fra i 400 espositori presenti alla manifestazione, si avverte la mancanza di lavoratori specializzati. Le compagnie si rivolgono quindi a realtà come Job Industrial Academy, che a Ravenna a sede alle Bassette, per la formazione