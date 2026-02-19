In occasione della gara di campionato in programma domenica 22 febbraio alle ore 18:00 al PalaCosta contro la PSA Casoria, l’OraSì Basket Ravenna presenterà ufficialmente al pubblico il proprio settore giovanile.

Sarà un momento speciale per tutta la famiglia giallorossa: l’intero vivaio, dagli Aquilotti fino all’Under 19, sarà presente sul parquet durante l’esecuzione dell’Inno Nazionale, vivendo un’emozione unica davanti al pubblico del PalaCosta e condividendo il campo con la prima squadra.

Un appuntamento significativo che rappresenta l’anima della società e il legame che unisce staff, atleti e famiglie nel segno della passione per la pallacanestro. La presentazione del settore giovanile vuole essere anche un riconoscimento del lavoro quotidiano svolto sul territorio e un segnale forte dell’identità del club, che investe con convinzione nella formazione dei giovani atleti e nella costruzione del proprio futuro.

La sfida contro Casoria sarà quindi non solo un appuntamento importante per il campionato di Serie B, ma anche una vera e propria festa del basket ravennate. L’OraSì invita tutti i tifosi a partecipare e a sostenere con il proprio calore questa grande famiglia giallorossa.