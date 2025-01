Durante l’incontro, una delegazione ufficiale di Sulmona, composta dal Capitano Antonio Cinque, dal ViceCapitano, nonché Maestro di Campo, Andrea Pallozzi, dal Consigliere e Neo-Eletto “ CapoScuderia “ Diego Almonte e dal Socio Onorario Pietro Leonarduzzi, è stata calorosamente accolta dal Capo Rione Gianluca Maiardi e dai Capitani Gian Luca Mainetti e Edoardo Caselli.

Il gemellaggio tra il Sestiere di Porta Japasseri e il Rione Rosso si fonda su un’amicizia storica e sulla passione condivisa per le giostre cavalleresche, simbolo di tradizioni e valori comuni.

Questo accordo rappresenta un impegno reciproco volto a consolidare legami culturali e a promuovere future collaborazioni di rilievo.

Le due parti hanno inoltre raggiunto un’intesa professionale e tecnica per le prossime edizioni della Giostra Cavalleresca di Sulmona.

In virtù di questa intesa, per i prossimi tre anni la blasonata “Scuderia del Rione Rosso”, composta dal Capo Scuderia Gian Luca Mainetti, dai Responsabili Tecnici di Scuderia Stefano Fantinelli, Cristian Rivola e Lamberto Leonardi, dal cavaliere Matteo Rivola (recentemente vincitore della Giostra Cavalleresca d’Europa), dal secondo cavaliere Lorenzo Fantinelli e dalla giovane campionessa Laura Mongardi, rappresenterà il Sestiere di Porta Japasseri nelle competizioni equestri, in particolare nella Giostra Cavalleresca di Sulmona e nelle altre manifestazioni di Piazza Maggiore.

Ciò contribuirà a rafforzare la cooperazione sportiva e a elevare il prestigio di entrambe le comunità.

L’intesa richiama alla memoria il legame storico nato nel 1998, quando il Capitano Raffaele Cantelmi e il Capo Rione Gabriele Romanato condussero la Scuderia faentina a difendere con successo i colori del Sestiere nella Giostra Cavalleresca.

Le vittorie del 1998 e del 2002, conquistate dal cavaliere Willer Giacomoni, rimangono tra i momenti più memorabili della storia del Sestiere.

Dopo l’ultima collaborazione del 2008, le strade delle due realtà si separarono, con il Sestiere di Porta Japasseri intraprendendo un progetto autonomo.

Tuttavia, i legami di amicizia tra l’ex Capo Rione Gabriele Romanato, Pietro Leonarduzzi, già Soci Onorari, e l’attuale Capitano Antonio Cinque (rieletto con oltre il 98% dei consensi) hanno mantenuto viva la volontà di ristabilire la collaborazione e rinnovare il prestigioso patto.

“Questa è la conferma della rinascita di un legame storico che ci rende estremamente orgogliosi e onorati. Il privilegio di legarci a uno dei Rioni più prestigiosi a livello nazionale, con una storia gloriosa di cavalieri e vittorie, è per noi motivo di grande vanto. Gabriele Romanato è stato un punto di riferimento fondamentale in tutti questi anni, e ho trovato nel Capo Rione Gianluca Maiardi e nei membri del Rione Rosso delle personalità di grande valore, che hanno voluto fortemente questa storica unione. Ringrazio tutto il Rione Rosso e la Scuderia per l’accoglienza riservata a Noi.

Io, il mio Consiglio Direttivo, il mio CapoScuderia e tutti i Soci del Sestiere ci impegneremo a onorare questa collaborazione, proprio come una Fenice che risorge più forte e più saggia dalle proprie ceneri”, ha dichiarato il Capitano Antonio Cinque.

Per il Capo Rione del Rosso Gianluca Maiardi “questo gemellaggio non è solamente la prova di quanto il lavoro della nostra Scuderia sia apprezzato e seguito nelle maggiori realtà di Palio, ma è il consolidamento di un’amicizia con il Sestiere di Porta Japasseri lunga 30 anni che abbiamo voluto fortemente rinsaldare con questa nuova pagina di storia che auspichiamo possa essere ricca di soddisfazione per entrambi.”

Nell’ultima edizione della Giostra Cavalleresca d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia 2024, la Scuderia del Rione Rosso ha difeso i colori del Sestiere di Porta Japasseri, Zante e Anversa degli Abruzzi, con il cavaliere Matteo Rivola su Vanilla Cream, che ha ottenuto una vittoria memorabile alla sua prima partecipazione a questo evento.

Questo risultato ha segnato simbolicamente l’inizio di una nuova fase di unione tra il Sestiere e il Rione.

Durante l’incontro, è stato anche presentato il nuovo logo ufficiale della Scuderia Japasseri, che diventerà il brand rappresentativo dello staff della scuderia, segnando l’inizio di una nuova era.

Ora, il Sestiere di Porta Japasseri e il Rione Rosso sono pronti a scrivere insieme nuove pagine di storia, unendo le loro forze nel segno della tradizione, della cultura e dello spirito cavalleresco.

E, come si dice, “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.