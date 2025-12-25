Il Senio è troppo alto a Castel Bolognese. Alle 16 il corso d’acqua ha raggiunto i 5,58 metri, superando la soglia rossa e continuando a salire. Con una riunione straordinaria insieme alla Prefettura, è stata quindi stabilita un’evacuazione immediata delle zone più a rischio. I residenti della zona di Biancanigo interessati sono stati direttamente informati dalle forze dell’ordine. La Polizia Locale sta avvisando chi abita nelle vie al centro delle disposizioni del Comune. Per accogliere le persone evacuate è stato predisposto, in caso di bisogno, il Palazzetto dello Sport.

Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha quindi chiesto al sindaco di Faenza, Massimo Isola, di demolire l’arginatura destra del Senio (di competenza di Faenza), a valle di Tebano, in corrispondenza dell’ansa che compie il fiume. L’abbattimento è considerato necessario per garantire la sicurezza idraulica e un migliore deflusso delle acque, scaricando la pressione sull’argine sinistro. L’arginatura è stata definita dal sindaco Della Godenza “Realizzata in assenza delle necessarie autorizzazioni e in modalità non conformi alla normativa vigente”.

L’amministrazione comunale ha inoltre diffuso una sorta di vademecum per la sicurezza dei cittadini:

ricaricate il cellulare e preparate batterie di riserva

tenere a portata di mano una torcia in caso di blackout

non recarsi nei piani seminterrati

in caso di spostamento, anche per evacuazione, valutate attentamente il percorso ed evitate le zone allagabili.

Si ricorda che è assolutamente vietato avvicinarsi agli argini del fiume.

La situazione critica al momento in corso a Castel Bolognese è attesa nelle prossime ore a Cotignola. Secondo le stime, il picco della piena del Senio transiterà a Cotignola intorno alle 22. Nelle prossime ore l’amministrazione comunale di Cotignola valuterà se predisporre l’evacuazione delle abitazioni entro 300 metri dal Senio.