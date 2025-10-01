“Siamo prossimi alle coste di Gaza e l’allerta è massima perché la scorsa notte le forze israeliane si sono minacciosamente avvicinate alle nostre barche. Non conosciamo i loro propositi e se siano intenzionati ad arrestarci nelle prossime ore ma vogliamo ribadire con forza che stiamo agendo nel pieno rispetto del diritto internazionale, in modo pacifico e che questa è una battaglia di umanità per Gaza.

C’è grande tensione tra gli equipaggi, siamo consapevoli che nelle prossime ore potrebbe succedere qualunque cosa ma siamo pronti. Ora come non mai contiamo davvero sul sostegno di tutti e sull’energia dei tantissimi che in queste settimane hanno supportano la Sumud Flotilla. Mentre i governi e gli eserciti ricorrono alla chiamata alle armi, la nostra è una chiamata alla pace. Lottate con noi per tenere viva la speranza di un nuovo futuro.”

Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti che sta navigando con la Sumud Flotilla verso Gaza.