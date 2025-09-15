La Global Sumud Flotilla, la più grande missione civile marittima nonviolenta per portare aiuti umanitari a Gaza, annovera tra i suoi partecipanti due figure di spicco della Romagna: il senatore M5S Marco Croatti e l’operatore culturale ravennate Carlo Alberto Biasioli.

Entrambi i romagnoli si sono imbarcati sulla stessa nave, la “Morgana”, e stanno navigando insieme ad altri volontari per far sentire la propria voce contro la crisi umanitaria in corso. “L’impegno congiunto di un politico e di un attivista locale sottolinea la forte mobilitazione della società civile per la causa palestinese”.

La missione, della durata di circa un mese, ha l’obiettivo di rompere l’assedio alla Striscia di Gaza e consegnare beni essenziali a una popolazione stremata.