Il Consiglio Comunale di ieri 30 settembre 2024 ha offerto la perfetta occasione per salutare e ringraziare, nel giorno del suo pensionamento, il Maresciallo dei Carabinieri di Castel Bolognese Gennaro Voccia, per tutti gli anni dedicati al servizio della comunità castellana.

Al Maresciallo Voccia è stato consegnato un attestato di alto riconoscimento del cittadino benemerito di Castel Bolognese.

“Gennaro Voccia – queste le parole del sindaco Della Godenza – è stato per 30 anni Maresciallo dei Carabinieri di Castel Bolognese, e soprattutto un punto di riferimento per tanti castellani e tante castellane, grazie in particolare al suo atteggiamento, sempre presente, sempre vigile. Una persona molto empatica che ha senza dubbio “scritto” delle belle pagine della storia del nostro paese. A nome di tutta la comunità castellana ci tengo a ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto e tutto ciò che ha dato a Castel Bolognese”.

“Oggi per me è una giornata particolare – ha dichiarato Voccia – in cui le emozioni fanno a gara nella gola. Sono onorato della possibilità concessami dal Sindaco di essere qui in questa sala consiliare. Quando si arriva a questo punto si può fare l’errore di fare statistiche. Io non sono una persona di statistica. Ho sempre creduto che le parole abbiano un senso, se siamo noi persone a dare un senso alle parole. Oggi dico un grazie a tutti i sindaci, a tutti gli amministratori e agli esponenti politici che si sono succeduti dal 1996 ad oggi. Un grazie per la collaborazione che mi è stata fornita nel corso degli anni; una collaborazione sempre ricca e costruttiva. Un grazie poi a tutta la comunità dei castellani, che in questi non pochi anni ho imparato a conoscere e apprezzare come persone forti, decise e con valente forza d’animo”.