Ieri, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna Luca Manselli, accompagnato dall’Ing. Maurizio Palazzi, è stato accolto presso la residenza municipale manfreda dal Sindaco Massimo Isola per un saluto di commiato in vista del suo trasferimento alla Direzione Regionale Emilia-Romagna, dove assumerà il ruolo di vice del Direttore Regionale. Durante l’incontro, il Comandante ha donato al Comune una statua in legno intagliata da un vigile del fuoco e due “crest” in ceramica del Comando Provinciale, simboli della solidarietà e della collaborazione tra il corpo dei Vigili del Fuoco e la città di Faenza.

Isola, sia in qualità di Sindaco di Faenza sia nelle veci di Presidente dell’Unione della Romagna Faentina, ha espresso la stima e la riconoscenza per il Comandante provinciale per il grande servizio svolto da lui e dai Vigili del Fuoco, coniugando professionalità, spirito di abnegazione e una non comune disponibilità durante tutte le operazioni in emergenza e in tempo ordinario. In segno di augurio per la nuova posizione e di affetto, l’Amministrazione ha consegnato al Comandante Manselli una polo della Protezione Civile dell’Unione della Romagna Faentina, uno dei simboli dell’alluvione di maggio scorso.