Il saluto al mosaico. Il lavoro di Montalbini resterà in centro storico

Un saluto partecipato e carico di significato quello che si è svolto a Ravenna per “Il Pavimento”, l’opera dell’artista Nicola Montalbini che lascerà Porta Adriana per trovare una nuova collocazione in uno spazio pubblico del centro cittadino.

All’incontro erano presenti l’assessore alla Cultura e al Mosaico Fabio Sbaraglia, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, lo stesso artista e numerosi cittadini, a testimonianza dell’affetto e dell’interesse che l’opera ha saputo suscitare nel tempo.

Durante il momento di commiato è stato confermato che “Il Pavimento” non verrà rimosso per essere accantonato, ma sarà valorizzato in un nuovo contesto urbano, sempre accessibile alla cittadinanza. Per ora, però, resta il massimo riserbo sul luogo individuato, sul quale le istituzioni mantengono bocche cucite.

Un arrivederci, dunque, più che un addio, in attesa di scoprire dove l’opera continuerà il suo dialogo con la città e con il pubblico.