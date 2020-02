Il Rotary premia progetti a favore dell’ambiente e della tutela ambientale

Il Rotary di Faenza ha presentato il nuovo Premio per l’Ambiente, l’iniziativa nata qualche anno fa, ideata dall’associazione per premiare le realtà associative, singoli cittadini o gruppi di persone che si sono distinte nello svolgere opere a favore dell’ambiente e della tutela ambientale. Mille euro il premio messo in palio dal Rotary. Le domande per partecipare al concorso sono da presentare entro il 30 aprile. Sono stati 11 l’anno scorso i soggetti partecipanti. Ad aggiudicarsi il premio finale furono la Pro Loco di Faenza, per i lavori di restauro realizzati su diverse opere pubbliche della città, e i volontari dell’associazione legata alla Colonia di Castel Raniero che con il loro lavoro hanno permesso di tornare a fruire il parco del manufatto.