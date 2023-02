Ritorna, dopo la pausa per la pandemia, il tradizionale appuntamento che il Rotary Club Faenza riserva ai giovani studenti delle classi seconde degli istituti superiori di Faenza per diffondere corretti stili di vita e sensibilizzarli sui rischi della società odierna.

Il prossimo 2 marzo, con la solita, preziosa collaborazione del narratore e giornalista Luca Pagliari, verrà presentato ad oltre 600 ragazze e ragazzi il docufilm “La linea sottile – doveva essere una festa”, realizzato in collaborazione con la Fondazione LHS (Leadership in Health and Safety), ente no profit attivo nella diffusione di una corretta cultura della salute e della sicurezza nell’industria e nella società. La pellicola ripercorre i tragici eventi del dicembre 2018 in una discoteca di Corinaldo, ove persero la vita sei persone uccise per schiacciamento in un contesto privo delle più banali norme di sicurezza.

Come spiega lo stesso Pagliari: “il documentario mira ad approfondire il tema della sicurezza e della responsabilità, osservando il dramma di quella notte con una prospettiva molto distante dal pietismo e dalla retorica; intende cioè frugare tra le pieghe e le ombre di una società individualistica, cinica e basata sulla logica di un profitto malato e indifferente al rispetto dell’essere umano”.

Questo docufilm, il primo di una serie in programma da parte della Fondazione LHS, punta a veicolare il tema della sicurezza nei posti di lavoro e non solo, in modo innovativo e coinvolgente, fuori dagli schemi tradizionali, per cercare di toccare il cuore, prima della mente, per parlare ai giovani e fare aumentare in loro la percezione e la legittima domanda di sicurezza, anche alla luce dei tragici incidenti recentemente avvenuti durante l’alternanza scuola–lavoro.

Dopo le proiezioni del mattino riservate agli studenti presso l’Istituto Oriani, verrà proposta anche una proiezione pubblica, sempre alla presenza di Luca Pagliari, alle ore 18.00 presso Faventia Sales.