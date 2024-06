Subito dopo l’alluvione dello scorso anno, il Distretto 2072 del Rotary che coordina tutti i club di San Marino e dell’Emilia Romagna, esclusa la provincia piacentina, nel maggio 2023 avviò una raccolta fondi per sostenere le aree colpite dagli eventi catastrofici da Bologna alla Romagna, raccogliendo da club nazionali e internazionali oltre 400.000 euro, 100.000 $ dalla Fondazione del Rotary Internazionale e gli stessi Club romagnoli impiegarono risorse stimabili in circa 200.000 euro, oltre ovviamente alle attività svolte dai rotariani e rotaractiani (giovani rotariani) come volontari e angeli del fango.

L’alluvione e soprattutto il forytunale del 22 luglio dello scorso anno, avevano creato danni – fra gli altri – alle strutture che occupano la Scuola Primaria “Bartolotti” e alla scuola materna e nido “il Grillo parlante” entrambe di Savarna, devastando anche i giardini e il parco giochi.

In questi giorni sono stati inaugurati gli allestimenti delle aree esterne dei due plessi di Savarna, realizzando due ampi gazebi, una casetta di legno e vari giochi selezionati dalla commissione distrettuale in collaborazione col Comune di Ravenna e con l’aiuto dei Club Ravenna e Galla Placidia, dell’Associazione dei Club Ghirlandina di Modena e della famiglia di Luca Montanari di Savarna, anch’esso rotariano.

All’evento ha partecipato il Sindaco di Ravenna, i Presidenti dei Club ravennati e modenesi, Il responsabile del progetto per il Distretto, i Montanari, alcuni Dirigenti e funzionali del Comune e rappresentati della Fondazione Talanti di Sant’Alberto, anch’essa donatrice di una struttura ludica.

Il tutto accompagnato da due toccanti incontri, alcune studentesse della Primaria hanno letto loro brani sul valore degli alberi e i bimbi della materna e del nido hanno realizzato magnifici festoni e fiori di carta e dialogato col Sindaco.

Grazie anche al Rotary, le strutture scolastiche così corredate possono considerarsi fra le migliori del nostro Comune.