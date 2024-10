Sabato scorso sono state consegnate numerose borse di studio da parte del Rotary Faenza con l’intento di riconoscere il merito scolastico a quegli studenti che si sono particolarmente distinti nel loro percorso didattico.

“È da molti anni che il Rotary Faenza si dedica ai giovani, stimolandone la cultura dello studio e del merito, ed è promotore di iniziative rivolte alle Scuole grazie anche alla condivisione e partecipazione di propri associati e alla proficua collaborazione con le varie Direzioni Scolastiche del territorio”.

Erano presenti all’incontro celebrativo, aperto alla cittadinanza, oltre agli studenti premiati e alle loro famiglie, numerosi soci del Rotary Club tra cui il Presidente Scipione de Leonardis. Presenti anche il Sindaco di Faenza Massimo Isola e i dirigenti degli Istituti Scolastici, oltre a Carlo Dalmonte in rappresentanza della BCC.

Premi e Borse di Studio del Rotary Club Faenza per gli studenti faentini (anno 2023-24)

Il Premio Gianni Bassi, già Presidente del Rotary Club di Faenza, riservato al miglior laureato triennale della Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna, è stato attribuito a Tancredi Bosi.

Il Premio Giuseppe Bertoni, in memoria del Socio Fondatore e primo Presidente del Rotary faentino, figura importante e indimenticata per la vita culturale della nostra città, Preside per molti anni del Liceo Classico di Faenza, è andato a Olivia Petrini, studentessa del Liceo Classico Torricelli-Ballardini.

Il Premio Montefiori dedicato all’ex Preside, Umberto Montefiori, già Presidente del Rotary Club e destinato al miglior studente dell’Istituto professionale di Stato Agricoltura e Ambiente Persolino è andato a Simone Bellini (IV Agro – sezione C).

Il Premio Giovanni Pezzi, attribuito in memoria dell’ex studente dell’Istituto faentino, prematuramente scomparso, e del quale la famiglia da diversi anni onora la figura attraverso questa iniziativa per il migliore allievo delle classi III del Persolino è stato assegnato a Viola D’Alberto (III agro sezione A).

Il Premio Carlo Cantù, conferito al miglior studente dell’Istituto Tecnico Professionale di Stato I.T.I.P Luigi Bucci di Faenza è andato a Elena Fabbri della IV A DM – Sezione Tecnica – Indirizzo Meccanica-Meccatronica, mentre il Premio Luciano Perini, rivolto agli studenti più meritevoli delle classi terze del medesimo Istituto è andato a Alex Mambelli della III A BMT – Sezione Professionale – Indirizzo Meccanica-Meccatronica.

Il Premio Alternanza Scuola-Lavoro destinato a due studenti delle classi quarte dell’Istituto Tecnico Oriani è stato attribuito rispettivamente a Silvia Benedetti della IV A – SIA e a Mirco Bartolini IV B – RIM.

Il Premio “Dal Cuore” è stato attribuito a due giovani studentesse Bassetti Carlotta 3A Istituto San Rocco e Rava Milena 5C Istituto Don Milani e allo studente Guidi Tommaso della 5A Scuola Gulli.