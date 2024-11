L’intelligenza artificiale sta cambiando il volto dell’agricoltura moderna e al Perdisa si è toccato con mano come e perché.

Prosegue la partnership fra Rotary Club Ravenna e Istituto Agrario “Luigi Perdisa”, e anche quest’anno – per l’11esima edizione – il Rotary Club Ravenna ha organizzato un convegno su un tema di stretta attualità del mondo agro-alimentare, che sfida gli studenti a proporre propri elaborati sul tema e i migliori lavori saranno premiati con importanti Borse di studio. Sei gli studenti vincitori delle borse di studio Rotary dell’anno scorso: Mattia Pistocchi, Simone Catarinelli, Alice Mengozzi, Alessandro Magnani, Chiara Baroni e Sofi Gavelli.

Quest’anno l’incontro era dedicato al tema attualissimo di come l’intelligenza artificiale stia trasformando l’agricoltura: dal comando di droni ai trattori “diretti” dall’intelligenza artificiale che legge i dati di sensori di sviluppo delle piante alle previsioni sulla presenza di patogeni realizzare da Horta (l’azienda nata come spin-off della Cattolica per trasferire le conoscenze dal mondo della ricerca a quello dell’agricoltura) che hanno permesso di salvare molte delle colture di vite del sud Italia nell’epidemia da peronospora nel 2023, dall’ottimizzazione nell’utilizzo di fertilizzanti e agrofarmaci e una gestione integrata delle colture all’uso dell’Ia per determinare l’esatto fabbisogno idrico di piante con un risparmio di acqua dal Cer.

Ad aprire l’incontro, i saluti della presidente del Rotary, Paola Babini, e del dirigente dell’Istituto Agrario Perdisa, Gennaro Zinno. La conferenza, moderata dal giornalista Alessandro Maresca, ha visto tra i relatori Pierluigi Meriggi di Horta, Michele Brintazzoli del Consorzio Agrario di Ravenna, Maria Chiara Molino, ingegnere presso il Canale Emiliano-Romagnolo (Cer) e Alice Parasecolo di Federchimica Agrofarma e Federchimica Assofertilizzanti.

È stata una bella occasione formativa per i ragazzi del Perdisa e un’opportunità per lanciare nella scuola il bando per le borse di studio messe a disposizione del Rotary per il 2024/2025, nel quadro della grande vicinanza del Rotary Club Ravenna alle eccellenze dei ns Istituti Superiori.