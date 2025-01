Il Rotary Club Ravenna ha consegnato un set di materiale sportivo al Villaggio del Fanciullo: “un ‘azione per regalare un sorriso a chi vive una vita lontana dagli agi e dal benessere” ha affermato la presidente Paola Babini

Il Villaggio del Fanciullo è la casa della MSNA, la comunità minori stranieri non accompagnati (MSNA) che al momento ospita 30 ragazzi provenienti da Nordafrica, Centrafrica, Albania, Kosovo, Pakistan e Bangladesh, di cui 20 facenti parti del progetto SAI del Comune di Ravenna ed altri 10 a carico di servizi diversi. Tutti i ragazzi seguono un percorso di alfabetizzazione sia interno che esterno ed una scuola professionale che insegna loro le basi per un inserimento ad hoc nel mondo del lavoro, e nel tempo libero fanno sport, ascoltano musica e passano del tempo tra di loro o con gli amici spostandosi in autonomia in città con i mezzi pubblici. Il range di età degli attuali ospiti si aggira tra i 14 ed i 18 anni e la permanenza in comunità è subordinata al raggiungimento dei 18 anni. È per questo motivo che nella foto della consegna mancano i ragazzi, pur presenti all’evento, perché tutti minorenni.

Il materiale è stato raccolto nel corso di un evento del Distretto Rotary Emilia Romagna e San Marino, tenutosi a Bologna presso Grand Tour Italia(ex Fico), con l’intesa di individuare sul proprio territorio una o più Case Famiglia a cui destinarli. Il Rotary Club Ravenna ha scelto il Villaggio del Fanciullo, anche come avvio di una collaborazione futura.