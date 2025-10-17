Il Rotary Club Lugo “Ricci Curbastro” ha donato 2.000 euro al progetto “Scuola-Bottega”, promosso dall’Associazione Silvio Pellico. L’iniziativa, avviata nel novembre 2024, nasce per offrire a ragazzi delle scuole medie con difficoltà scolastiche e comportamentali un percorso educativo fondato sull’apprendimento pratico e laboratoriale.

Molti ragazzi, infatti, faticano a restare in classe non per mancanza di capacità, ma perché vivono disagi relazionali, emotivi o sociali che li portano all’isolamento. Scuola-Bottega nasce proprio per loro: un laboratorio educativo settimanale dove piccoli gruppi, seguiti da tutor professionisti, imparano un mestiere — cucina, riparazione biciclette, toelettatura per animali — e, soprattutto, riscoprono fiducia, autostima e motivazione.

La prima esperienza si è svolta nella cucina professionale del Circolo Silvio Pellico, dove un fornaio in pensione ha affiancato un ragazzo di prima media nella preparazione di diversi alimenti, insieme a una tutor dell’associazione. Un percorso semplice ma efficace, che ha portato miglioramenti tangibili nella manualità, nella socializzazione e nella fiducia in sé stessi, confermando il valore dell’approccio del “fare per imparare”.

Quali sono i prossimi passi del progetto? Dopo i risultati incoraggianti della fase iniziale, l’obiettivo è ora ampliare il progetto e coinvolgere 6 ragazzini delle scuole medie di Lugo per l’anno scolastico 2025/2026.

Nel corso dell’anno i ragazzi parteciperanno, a rotazione, a tre laboratori operativi, ciascuno pensato per stimolare competenze, e responsabilità:

• Cucina: il lavoro di squadra e la manualità diventano strumenti di fiducia, collaborazione e gusto del fare.

• Riparazione biciclette: un laboratorio che insegna precisione, cura e la soddisfazione di far tornare a funzionare ciò che sembrava rotto.

• Toelettatura per animali: un’occasione per sviluppare empatia, delicatezza e senso di responsabilità attraverso la cura di un altro essere vivente.

Il fabbisogno economico complessivo per l’anno formativo 2025/2026 è di circa 8.000 euro. Il contributo del Rotary Club Lugo Ricci Curbastro coprirà una parte significativa dei costi, mentre la restante somma viene raccolta attraverso una campagna sulla piattaforma IdeaGinger, che ha già superato l’obiettivo iniziale raggiungendo quota 8.900 euro.

Tuttavia, la raccolta rimane aperta per i prossimi 10 giorni circa: chiunque desideri contribuire può ancora farlo, poiché ogni ulteriore donazione permetterà di coinvolgere più ragazzi e potenziare ulteriormente i laboratori.

“Il valore del progetto Scuola-Bottega va oltre i risultati immediati: rappresenta un investimento a lungo termine sul capitale umano del territorio. Accompagnare i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni significa intervenire in una fase cruciale della crescita, quando si formano identità, fiducia in sé stessi, capacità relazionali e desiderio di apprendere” – afferma il presidente Alberoni – “Sostenere percorsi di questo tipo significa seminare oggi per raccogliere domani: ragazzi più motivati, consapevoli e meno a rischio di esclusione scolastica diventeranno adulti equilibrati, cittadini attivi e lavoratori competenti. Un circolo virtuoso che parte dall’attenzione al singolo e si estende al benessere collettivo, rafforzando il tessuto sociale ed economico della comunità” – prosegue Alberoni – «Il Rotary deve essere un laboratorio di idee e azioni concrete, capace di coinvolgere le nuove generazioni e di rispondere alle sfide del nostro tempo»

«Con questa donazione, il Rotary Club Lugo Ricci Curbastro conferma la propria vocazione a mettere al centro le persone e la comunità, a partire dai più giovani, in linea con i valori rotariani di integrità, diversità, servizio e leadership».

Chi desidera contribuire al progetto può farlo visitando la pagina dedicata sulla piattaforma IdeaGinger.